Google готовит замену Android

Компания Google на протяжении двух последних лет занята разработкой новой мобильной операционной системы, которая в перспективе сможет заменить Android. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый проект получил название Fuchsia, и разработчики Google создают ее «с нуля». Эта ОС должна превзойти Android по многим показателям, особенно в сфере голосового взаимодействия с широким спектром устройств — от ноутбуков до крошечных сенсоров, имеющих доступ в интернет.