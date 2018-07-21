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Google готовит замену Android
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Google готовит замену Android 

BFM.RU 53 минуты назад
Фото: CNews.ru
Компания Google на протяжении двух последних лет занята разработкой новой мобильной операционной системы, которая в перспективе сможет заменить Android. Об этом сообщает Bloomberg.
Новый проект получил название Fuchsia, и разработчики Google создают ее «с нуля». Эта ОС должна превзойти Android по многим показателям, особенно в сфере голосового взаимодействия с широким спектром устройств — от ноутбуков до крошечных сенсоров, имеющих доступ в интернет.
Сообщается, что Fuchsia будет постепенно внедряться в гаджеты в течение следующих трех лет. Эксперты из Google надеются, что через пять лет она сможет заменить ОС Android, которая установлена на 80% устройств по всему миру, передает Gazeta.ru.
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