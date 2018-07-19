Американские СМИ назвали российское оружие, перед которым НАТО «беззащитно»

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Американское издание Military Watch сравнило оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер с возможностями системы противоракетной обороны НАТО в Европе и пришло к выводу, что альянсу нечего противопоставить российскому оружию.

"Принимая во внимание опыт боевого применения систем «Патриот», они вряд ли будут способны перехватывать «Искандеры», поэтому объекты НАТО останутся практически беззащитными перед российским комплексом", — отмечают авторы статьи.

Они подкрепляют подобный вывод недавними результатами применения систем «Патриот» в Йемене , когда американский комплекс оказался крайней неэффективен против Р-17, которыми пользовались хуситы. Р-17 (Scud B по классификации НАТО. — Прим. ред.) был принят на вооружение в 1962 году и, как отмечают авторы, представляется оружием значительно более примитивным, нежели «Искандер».