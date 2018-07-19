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Американские СМИ назвали российское оружие, перед которым НАТО «беззащитно»
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Американские СМИ назвали российское оружие, перед которым НАТО «беззащитно» 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американское издание Military Watch сравнило оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер с возможностями системы противоракетной обороны НАТО в Европе и пришло к выводу, что альянсу нечего противопоставить российскому оружию.
"Принимая во внимание опыт боевого применения систем «Патриот», они вряд ли будут способны перехватывать «Искандеры», поэтому объекты НАТО останутся практически беззащитными перед российским комплексом", — отмечают авторы статьи.
Они подкрепляют подобный вывод недавними результатами применения систем «Патриот» в Йемене, когда американский комплекс оказался крайней неэффективен против Р-17, которыми пользовались хуситы. Р-17 (Scud B по классификации НАТО. — Прим. ред.) был принят на вооружение в 1962 году и, как отмечают авторы, представляется оружием значительно более примитивным, нежели «Искандер».
В статье также отмечается, что принятие ОТРК «Искандер» на вооружение вызвало беспокойство у европейских союзников США. Шведское военное руководство было встревожено тем, что благодаря этим комплексам российские войска могут быстро уничтожить военные объекты и аэродромы по все территории страны, что обеспечит им преимущество в случае конфликта. При этом авторы указывают, что размещение «Искандеров» на западе России позволяет им достигать практически любой точки в Северной Европе.
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