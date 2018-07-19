Рейно Хейханен: как связной Рудольфа Абеля потерял монетку с микрофильмом

Несмотря на то, что Рейно Хейханен служил связным самого Рудольфа Абеля , в сущности он был непутевым шпионом: любил выпить и нещадно разбазаривал казенные деньги. Как-то раз Хейханен обронил на улице полую монетку, в которой находился секретный микрофильм. Чуть позже эта монета оказалась в руках мальчишки-газетчика.

Переводчик для НКВД

Рейно Хейхинен был карелом. Родился он неподалеку от Петрограда в 1920 году. Поначалу Рейно хотел стать учителем и, закончив педагогический техникум, несколько месяцев даже трудился в одной из деревенских школ. Однако когда началась Советско-финская война, Хейханена призвали в ряды НКВД. До сих пор неизвестно, чем сотрудников народного комиссариата так привлек обыкновенный учитель. Возможно, все дело было в отличном владении Хейханеном финским языком. Как бы то ни было, несколько лет он работал переводчиком, выявлял иностранных шпонов и занимался допросами. Уже будучи лейтенантом, Рейно обзавелся семьей. Жена Акулина родила ему сына.

Вскоре Хейханену выдали новые документы, и он приобрел другие имя и биографию. Теперь он стал Юджином Николаем Маки, сыном финна и американки. Он нелегально пересек границу с Финляндией , укрывшись в багажнике автомобиля своего коллеги, тоже шпиона. Там Рейно-Юджин снова женился, видимо, позабыв, что у него уже имеется законная супруга. Тем не менее, руководство махнуло на это обстоятельство рукой. Тем более, что брак с финкой только делал легенду более правдоподобной.

Потеря секретного послания

В 1952 году Юджин Маки получил новое задание: теперь он должен был стать связным некоего агента «Марка», находящегося в Соединенных Штатах . Этим «Марком» и был советский разведчик Рудольф Абель. Получив все необходимые инструкции и деньги, Юджин вместе с женой отбыл в Нью-Йорк . Там Маки работал под оперативным псевдонимом «Вик». Но «работал» — это громко сказано. В течение 3-х лет, проведенных за океаном, «Вик» почти беспробудно пил, растрачивал направо и налево выданные ему доллары, не пытался выучить язык, нещадно избивал жену и вообще не любил выполнять приказы своих непосредственных начальников.

Еще едва ступив на американские берега, Маки потерял монету с полостью внутри, в которой находилась шифровка. Эта монетка в какой-то момент оказалась в руках мальчишки Джимми Бозарта, торговавшего газетами. Видимо, ею кто-то из покупателей расплатился за прессу. Джимми, как и агент «Вик», не мог похвастаться ловкостью: выручку он рассыпал. Собирая деньги, Джимми заметил монетку, которая раскололась на 2 равные половинки. Мальчик поделился своей находкой с подружкой, отец которой служил в нью-йоркской полиции. Так монета оказалась у сотрудников американских спецслужб.

Я сдаюсь!

Над расшифровкой послания, оказавшегося в монете, ФБРовцы бились 4 с лишним года. Однако текст оказался всего лишь приветствием, обращенным к новому разведчику Хейханену, и содерал лишь скромные инструкции для начала работы. Правда, и разгадать микрофильм удалось только тогда, когда Рейно Хейханен дал сотрудникам бюро расследований необходимые ключи. Но это случилось потом…

А пока «Марк», он же Абель, он же Фишер, вдоволь наелся проделками своего помощника и попросил руководство избавить его от «Вика», отозвав того обратно в Москву . Хейханен же возвращаться на родину не хотел да и боялся. Поэтому в 1957 году по пути в Союз он попросту явился в посольство США во Франции и сдался.

Несмотря на то, что Хейханен многое рассказал американским властям и даже признал ту самую полую монету, его не осудили за шпионаж, оставив беглого агента в Штатах. Там он, кстати, и погиб в 1964 году в автокатастрофе. По крайней мере, такова официальная версия смерти «Вика».