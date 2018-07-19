Украшаем клумбы полезными травами

Ах, московские розы! Более 2,5 тысячи белых, желтых, красных и кремовых цариц цветов украсили столичные клумбы этим летом. Об этом в четверг, 19 июля, сообщил «ВМ» заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков . Корреспонденты «ВМ» решили узнать, чем отличается дизайн современных клумб от советских.

Большое внимание клумбам в Москве стали уделять после 1917 года, рассказал «ВМ» москвовед Александр Васькин. До революции такую роскошь могли себе позволить только частные владельцы. Так, до 1917 года цветы высаживали владельцы усадеб Архангельское, Кузьминки, Кусково и некоторых других.

— Уже после 1917 года государство активно занялось вопросом цветников, — отмечает москвовед. — И во время реконструкции в 1930-х годах разработали план по озеленению и украшению столицы. Клумбы начали разбивать не только на территории усадеб, но и во дворах, у новых зданий, на центральных улицах.

По-особенному оформлять цветники к праздникам стали после 1947 года. Тогда отмечалось 800-летие Москвы. Несмотря на то что день города состоялся в осеннюю пору, в сентябре, специалисты провели огромную работу по озеленению столицы.

— На Советской площади, что ныне зовется Тверской и где сейчас стоит памятник князю Юрию Долгорукому , оформили цветочные часы, показывающие время, — говорит Васькин.

Вскоре столицу стали регулярно украшать к различным праздничным событиям.

Ранее на клумбах сажали лишь два вида цветов — тюльпаны и розы, отмечает эксперт. Сейчас же цветники многолики: на них есть бегонии, лилии, циннии, бархатцы, манжетки, полынь, астильбы, пионы, астры и многое другое.

— По сравнению с Олимпиадой 1980 года мы, конечно, здорово шагнули вперед, — подытоживает историк.

Появились и новые тенденции. Теперь все чаще на клумбах можно увидеть… разные виды съедобных салатов, коегде даже капусту, базилик и некоторые другие виды зелени. Как пояснила ландшафтный дизайнер Светлана Пояркова, эта тенденция связана с появлением моды на здоровый образ жизни.

— Здоровый образ жизни характерен и любовью к получению зелени, буквально с грядки — говорит Пояркова. — Многие растения, употребляемые в пищу, имеют весьма презентабельный внешний вид. Яркие салатовые листья латука отлично украшают клумбу с петуниями. Вот и появляется «съедобная» зелень на клумбах.

Кстати, Москва стала вторым городом в мире после Гонконга по доле парков в городском пространстве по результатам исследования одной из крупных международных консалтинговых компаний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— Столичные клумбы, в том числе на Каширском шоссе, проспекте Андропова, Аллее героев космоса, а также на территории больницы имени Пирогова и НИИ Склифосовского, украсили более 2,5 тысячи кустарниковых роз. Цветники с многолетними растениями раскинулись на площади 28 тысяч квадратных метров, из них розы занимают только 1,5 тысячи квадратных метров.