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Сенатор-демократ представит проект новых санкций против России
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Сенатор-демократ представит проект новых санкций против России 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Сенатор Боб Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) намерен в ближайшие дни представить законопроект, который будет подразумевать усиление санкций в против России и введение новых ограничений в отношении нее. Об этом законодатель сообщил в четверг, выступая на заседании Сената Конгресса США.
"Наши усилия до сегодняшнего дня были преобразовательными, однако учитывая то, что нынешняя администрация готова искать пути, позволяющие ей обходить закон и избегать реализации обязательных положений закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), мы должны быть готовы к адаптации [этого документа] с тем, чтобы ликвидировать лазейки. Именно поэтому я вскоре представлю всеобъемлющий законопроект, который подразумевает усиление давления на администрацию с целью имплементации ею закона, а также с целью усиления давления на Россию за ее агрессию в отношении США и их союзников", — сказал Менендес.
По словам сенатора, документ будет предполагать «усиление санкций против России в энергетическом секторе и сфере киберпространства», «усиление давления на российских олигархов и приближенных [президента РФ Владимира] Путина», а также «нацелить [ограничения] на суверенный долг России»
Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», предусматривающий усиление режима санкций в отношении России, а также Ирана и КНДР, был принят Конгрессом США летом 2017 года и был подписан президентом Трампом в августе. Этот документ позволяет властям США вводить ограничения против клиентов российского оборонно-промышленного комплекса в случае заключения крупных сделок.
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