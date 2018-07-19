Веганы нашли неожиданную причину распространения гомосексуальности

Веганское сообщество Pembrokeshire vegan organic в Facebook опубликовало информацию о том, что причина распространения гомосексуалов — синтетические и химические выбросы в окружающую среду. Посты возмутили пользователей соцсети, после чего их автор был вынужден удалить записи, однако их скриншоты сохранились.

«Пожалуйста, перейдите на страницу pembrokeshire vegan organic и оставьте отзыв о том, как псевдонаука выдается за правду, подобная этой, которая способствует гомофобии и трансфобии», — заметила в Facebook веган-активистка и защитница прав животных Стефи Роуз Вудкок (Stephie Rose Woodcock). Она предложила подписчикам пожаловаться соцсети на распространителей дезинформации.

«Пропаганда гомосексуальности и трансгендерности — это пропаганда нарушений сексуального развития, вызванных загрязнением окружающей среды и манипуляциями средств массовой информации и образования», — говорилось в посте, разгневавшем Вудкок и ее сторонников.

Женщина раскрыла имя администратора сообщества, одобряющего публикации в группе. Им оказался Майкл Томас — защитник животных и сторонник органического питания. Его страница в Facebook изобилует репликами о жестоком обращении с животными, но гомофобных высказываний не содержит.

Пользователи замечали, что, несмотря на то, что Томасу указали на некорректность формулировок, он продолжал настаивать на своем. Некоторые юзеры жаловались, что администратор сообщества их попросту забанил. Парня назвали сумасшедшим и «невежественным веганом-расистом».

После шквала критики Pembrokeshire vegan organic удалил вызвавшие гнев публики записи.