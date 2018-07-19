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В Роспотребнадзоре рассказали, почему нельзя использовать губки для мытья посуды
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В Роспотребнадзоре рассказали, почему нельзя использовать губки для мытья посуды 

Клопс.Ru 2 часа назад
Мыть посуду с помощью губок недопустимо. Особенно это касается заведений общепита, заявила в четверг, 19 июля, руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура в ходе публичного обсуждения результатов правоприменительной практики ведомства.
“К сожалению во многих заведениях общепита посудомойки пользуются губками. Понимаю, это удобно. Однако, вытирая ими столы, промывая посуду, они просто размазывают бактерии по поверхности”, — сказала Бабура.
По словам главы регионального Роспотребнадзора, губка для мытья посуды накапливает много грязи и жира. Это делает её рассадником для микроорганизмов.
“За счет своей особой структуры она всегда теплая и влажная, а это благоприятная среда не только для сохранения бактерий, но и для их размножения. Губка имеет большое количество поглощающих отверстий, в которые сохраняются вредные микроорганизмы. При каждом последующем использовании эти бактерии высвобождаются оттуда”, — объяснила Бабура.
Она также подчеркнула, что как-то продезинфицировать губку и убить в ней все опасные микробы невозможно. И посоветовала использовать для мытья посуды различную ветошь. После использования ее достаточно прокипятить или замочить в обеззараживающем растворе, а затем высушить, напомнила главный санврач области.
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