Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха посетила делегация из Китая

Московская областная дума уже давно сотрудничает с провинцией Цзян‐су. На этот раз иностранцы прилетели с ответным визитом ‐ познакомиться с парком, который назван в честь их коллеги ‐ первого зампредседателя Мособлдумы — Ларисы Лазутиной

Делегация из провинции Цзянсу приехала в Россию с дружеским визитом и для обмена опытом. Об Одинцовском парке они узнали в мае прошлого года на встрече с первым заместителем председателя Мособлдумы — Ларисой Лазутиной, в честь которой и названа эта спортивная трасса.

«У нас есть определенное соглашение, есть сотрудничество между Подмосковьем , Московской областной думой и провинцией Цзянсу. Мы с ними знакомы и ездили уже по приглашению в Китай . Сегодня с ответным визитом они приехали в Россию, и хотелось бы, конечно, показать наши такие уникальные места», — сказала Лариса Лазутина, первый зампредседателя Мособлдумы.

Этот парк — место отдыха, развлечений и спорта для жителей не только Одинцова, но и всего Подмосковья. Он расположен на 145 гектарах Подушкинского леса. Здесь круглый год занимаются, как известные олимпийские чемпионы, так и просто любители активного отдыха. А вот в Китае таких парков, предназначенных и для прогулок, и для тренировок — нет.

«У нас в провинции Цзянсу много парков. Есть специальные зоны отдыха, предназначенные только для местных жителей. Парков, которые совмещали бы в себе тренировки профессиональных спортсменов и возможность населения пользоваться всем этим — таких парков очень мало. И в этом смысле Одинцовский парк — уникален», — сказал Шао Вэймин председатель комитета права в провинции Цзянсу.

Иностранные гости уверены — теперь такое место появится и в Китае. Возможно, там даже будут проводить аналоги Одинцовских соревнований — Манжосовскую гонку, Лыжи мечты, Арбузный кросс или гонки на выживание. Всего в парке имени Ларисы Лазутиной ежегодно проходит более 50 спортивных событий. А такой обмен опытом с иностранными коллегами — позволяет усовершенствовать парк и сделать его еще привлекательнее.