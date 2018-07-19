К 2021 году в ресторанах может появиться искусственное мясо 

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, компания получила грант на дальнейшие разработки на сумму 8,8 миллиона долларов. Голландцы рассчитывают начать продажу искусственного говяжьего фарша ресторанам уже в 2021 году. В планах фирмы — снизить цену до одного доллара за котлету для гамбургера.
Ученые из Нидерландов стремятся, чтобы внешний вид, запах и вкус искусственного мяса ничем не отличались от настоящего. Для этого технологи берут клетки животных, а затем «размножают» их в лабораторных условиях, добавляя специальные питательные вещества для роста мышечной ткани. По собственному заявлению компании, из одной живой клетки таким образом можно получить 80 тысяч котлет для гамбургера весом по 100 грамм каждая.