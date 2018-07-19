К 2021 году в ресторанах может появиться искусственное мясо

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, компания получила грант на дальнейшие разработки на сумму 8,8 миллиона долларов. Голландцы рассчитывают начать продажу искусственного говяжьего фарша ресторанам уже в 2021 году. В планах фирмы — снизить цену до одного доллара за котлету для гамбургера.