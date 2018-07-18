Посол РФ в США: Делаем все возможное для вызволения Марии Бутиной 

«Хочу уверить вас о том, что мы сделаем все для того, чтобы как можно быстрее вызволить российскую гражданку из того положения, в какое она попала», — заявил глава российского диппредставительства в США Анатолий Антонов журналистам. — Мы предпринимаем все возможное для того, чтобы установить контакт для того, чтобы встретиться и решить эту проблему как можно быстрее".
Российский дипломат также отметил продолжающуюся негативную тенденцию «охотиться» на граждан РФ за рубежом. «В принципе, ничего нового в этом случае нет. К сожалению, американские спецслужбы охотятся за нашими гражданами не только в Соединенных Штатах Америки, но и за рубежом», — подчеркнул Антонов.
Мария Бутина была арестована 15 июля в США по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Ей грозит до пяти лет заключения.