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Посол РФ в США: Делаем все возможное для вызволения Марии Бутиной
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Посол РФ в США: Делаем все возможное для вызволения Марии Бутиной 

Российская Газета 18 июля 2018
Фото: Российская Газета
«Хочу уверить вас о том, что мы сделаем все для того, чтобы как можно быстрее вызволить российскую гражданку из того положения, в какое она попала», — заявил глава российского диппредставительства в США Анатолий Антонов журналистам. — Мы предпринимаем все возможное для того, чтобы установить контакт для того, чтобы встретиться и решить эту проблему как можно быстрее".
Российский дипломат также отметил продолжающуюся негативную тенденцию «охотиться» на граждан РФ за рубежом. «В принципе, ничего нового в этом случае нет. К сожалению, американские спецслужбы охотятся за нашими гражданами не только в Соединенных Штатах Америки, но и за рубежом», — подчеркнул Антонов.
Мария Бутина была арестована 15 июля в США по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Ей грозит до пяти лет заключения.
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