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На центральной набережной Волгограда начали сбивать ступени
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На центральной набережной Волгограда начали сбивать ступени 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
На центральной набережной Волгограда после самого яркого и богатого на эмоции фестиваля болельщиков началась запланированная реконструкция. После обследования рабочие начали снимать плиты со ступеней.
Обследование показало, что ступени требуют хорошего ремонта
— Прежде чем начать работы, сотрудники компании «Приволжтранстрой» осмотрели лестницу, ставшую символом Центральной набережной, — уточнили в пресс — службе администрации Волгограда. — Предварительное обследование показало, что на гранитных ступенях появилось много сколов.
Рабочие в несколько шагов восстановят лестницу центральной набережной — отремонтируют ступени и помежуточные площадки из гранита.
— Обновления дождутся и элементы ограждения — специалистам предстоит укрепить несущие конструкции, построенные еще в 1953 году, — добавили в пресс — службе мэрии. — После фан — феста на центральной набережной продолжат восстанавливать ротонду и пропилеи — часть работ компании из Волгограда и Оренбурга успели провести еще до начала чемпионата мира.
На время мундиаля компании сняли с главных символов центральной набережной строительные леса и пообещали вернуться на объект сразу после праздника футбола. Строители, ремонтирующие ротонду, разделили всю работу на два этапа: серьезное укрепление и восстановление внешнего облика.
По словам руководителя МБУ «Волгоградзеленхоз» Максима Логунова, в сжатые сроки рабочие должны обновить верхнюю террасу набережной от улицы Краснознаменская до Волгоградского музыкального театра. На внушительный список работ в городе потратят 500 миллионов рублей, поступивших на счета из московского бюджета.
Спустя несколько дней после окончания чемпионата мира в центре города начали разбирать сцену с гигантским городским телевизором и входную арку, встретившую поклонников футбола со всех стран мира. По словам волгоградских коммунальщиков, из-за реконструкции серые ограждения, растянувшиеся по всему периметру набережной, могут стать еще выше.
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