Студенты из Петербурга и Минска реализуют 30 гуманитарных проектов

Студенты из Санкт-Петербурга Минска приступят к реализации 30 гуманитарных проектов в рамках программы, созданной на средства российского Фонда президентских грантов, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС

«По итогам обучения планируем собрать дорожные карты реализации проектов и помочь воплотить их в жизнь на территории двух городов. Наша цель — объединить молодежь и показать, что возможности для сотрудничества — абсолютно разные», — рассказала координатор проекта Юлия Долматова.

По ее словам, на первом этапе программы были отобраны по 30 человек из Петербурга и Минска, а на втором этапе — по 15 лучших проектов из каждого города.

Образовательная программа «Фабрика мыслей. Минск-Петербург — молодое будущее» реализована впервые. Проект охватывал молодежные инициативы в области экологии, правозащитной деятельности, профориентации, образования и культуры. Поддержку молодежной инициативе оказали в Межпарламентской ассамблее государств-участников Содружества независимых государств.

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