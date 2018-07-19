Ещё
Студенты из Петербурга и Минска реализуют 30 гуманитарных проектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты из Петербурга и Минска реализуют 30 гуманитарных проектов 

Мир24 13 минут назад
Студенты из Санкт-Петербурга и Минска приступят к реализации 30 гуманитарных проектов в рамках программы, созданной на средства российского Фонда президентских грантов, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
«По итогам обучения планируем собрать дорожные карты реализации проектов и помочь воплотить их в жизнь на территории двух городов. Наша цель — объединить молодежь и показать, что возможности для сотрудничества — абсолютно разные», — рассказала координатор проекта Юлия Долматова.
По ее словам, на первом этапе программы были отобраны по 30 человек из Петербурга и Минска, а на втором этапе — по 15 лучших проектов из каждого города.
Образовательная программа «Фабрика мыслей. Минск-Петербург — молодое будущее» реализована впервые. Проект охватывал молодежные инициативы в области экологии, правозащитной деятельности, профориентации, образования и культуры. Поддержку молодежной инициативе оказали в Межпарламентской ассамблее государств-участников Содружества независимых государств.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Плющенко: Смерть Дениса Тена – большая утрата Мусорный курорт: Доминикана превращается в свалку СДВГ связали с увлечением социальными сетями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня7
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство318
Путин объявил об изменении внешней политики России663
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
В Нью-Йорке прогремел мощный взрыв36
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение