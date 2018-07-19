В Крыму рассказали о запасах в водохранилищах восточного региона

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 июл — РИА Новости Крым . Запасов воды в водохранилищах Северо-Крымского канала достаточно для обеспечения водой всех регионов Крыма до конца следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Госкомводхоза РК со ссылкой на главу Игоря Вайля.

"На сегодняшний день во всех регионах Республики запасы водного ресурса обеспечивают полное 100% потребление на курортный период. Для стабильной подачи воды задействованы три подземных водозабора: Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский, которые дают 126 тысяч кубометров воды в систему Северо-Крымского канала. Это позволяет транспортировать ее в водохранилища, обеспечивающие водоснабжение восточных регионов Крыма", — сказал Игорь Вайль

По его словам, благодаря реконструкции насосных станций по системе Северо-Крымского канала, Белогорское и Тайганскиое водохранилища могут до 2,5 месяцев обходиться без воды. Кроме того, в Феодосийском и Станционном хранилищах в этом году накоплено в три раза больше воды, чем в прошлом.