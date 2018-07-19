Более 40 смоленских предприятий АПК получат кредитов на 7 млрд рублей

"Дмитрий Патрушев отметил активное участие региона в реализации механизма льготного кредитования аграриев. По итогам прошлого года число получателей кредитов увеличилось в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом, составив 80 хозяйств. По состоянию на 16 июля 2018 года Минсельхозом России принято решение о включении в реестр заемщиков 44 заявок (30 из которых относятся к малым формам хозяйствования) на получение кредитов на общую сумму свыше 7 млрд рублей", — сказали в пресс-службе.

Также на встрече отметили позитивную тенденцию роста в АПК региона. «По итогам 1 квартала 2018 года, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 118,8% к уровню 2017 года. Кроме того, регион полностью обеспечивает себя мясом», — уточнили в пресс-службе.

По словам губернатора Островского, Смоленская область привлекает инвесторов под специфические направления сельскохозяйственной отрасли, которые характерны для регионов Нечерноземья. «В нашем случае это кролиководство, льноводство и выращивание рапса. Дмитрий Николаевич [Патрушев] пообещал, что возглавляемое им ведомство найдет возможность оказания дополнительной поддержки этих крайне важных для региона сельскохозяйственных направлений. Также мы рассказали министру о том, что первый за 30 лет льнозавод в России будет построен именно в Смоленской области», — цитирует пресс-служба губернатора.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РФ согласовало предоставление льготного кредита в размере около 1 млрд рублей компании «Русский лен», входящей в состав агрохолдинга «Промагро», на строительство завода по переработке льна в Смоленской области. Предприятие начнут возводить на территории индустриального парка «Сафоново» в 2018 году. Мощность нового завода позволит перерабатывать порядка 10 тыс. тонн льняного сырья и выпускать почти 4 тыс. тонн пряжи в год.