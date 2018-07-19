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Политолог объяснил, на чём основано сотрудничество России и Таджикистана
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Политолог объяснил, на чём основано сотрудничество России и Таджикистана 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
Россия и Таджикистан сегодня являются стратегическими партнёрами — в Душанбе в первую очередь ценят союзнические обязательства Москвы, рассказал «Русской планете» в среду эксперт Центра традиционных культур Александр Собянин.
«Заявленных планов по решению военных и геополитических задач в отношении Таджикистана не выполнили ни ЕС, ни Индия, ни Иран. У всех были разные причины, однако Россия сразу показала, что будет поддерживать нынешний курс страны», — указал он.
Собянин напомнил, что в Вашингтоне и вовсе содействовали таджикской оппозиции, демонстрируя, что могут повторить «афганский сценарий».
Наконец, Душанбе находится в непростой ситуации из-за постоянных террористических угроз — из-за активизации бандформирований исламистского толка в соседних государствах, отметил эксперт.
«Поэтому Таджикистан ценит российские союзнические обязательства. В стране также взяли курс на продвижение нашего образования и культуры», — добавил он.
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