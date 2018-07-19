Политолог объяснил, на чём основано сотрудничество России и Таджикистана

Россия и Таджикистан сегодня являются стратегическими партнёрами — в Душанбе в первую очередь ценят союзнические обязательства Москвы , рассказал «Русской планете» в среду эксперт Центра традиционных культур Александр Собянин.

«Заявленных планов по решению военных и геополитических задач в отношении Таджикистана не выполнили ни ЕС , ни Индия , ни Иран . У всех были разные причины, однако Россия сразу показала, что будет поддерживать нынешний курс страны», — указал он.

Собянин напомнил, что в Вашингтоне и вовсе содействовали таджикской оппозиции, демонстрируя, что могут повторить «афганский сценарий».

Наконец, Душанбе находится в непростой ситуации из-за постоянных террористических угроз — из-за активизации бандформирований исламистского толка в соседних государствах, отметил эксперт.

«Поэтому Таджикистан ценит российские союзнические обязательства. В стране также взяли курс на продвижение нашего образования и культуры», — добавил он.