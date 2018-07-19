Реконструкция заводов по разведению омуля на Байкале начнется до 2020 года 

АРХАНГЕЛЬСК, 19 июля. /ТАСС/. Реконструкция заводов, занимающихся разведением уникального байкальского омуля, добыча которого запрещена в прошлом году из-за катастрофического снижения популяции, начнется не позже 2020 года. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в четверг в кулуарах совещания по развитию аквакультуры в СЗФО в Архангельске.
"Сейчас готовится проектная документация по реконструкции заводов по производству омуля. Рассчитываем до конца года получить эту документацию. И, соответственно, в этом году или в начале следующего года получить положительное заключение Главгосэкспертизы. Рассчитываем, что уже со следующего или с 2020 года начнется реконструкция заводов", — рассказал Соколов, не уточнив стоимости реконструкции.
На Байкале действует три завода, занимающихся разведением омуля, реконструкция позволит увеличить их мощности. Ее стоимости Соколов не уточнил. Наряду с запретом на добычу омуля, производство мальков и зарыбление рек, впадающих в Байкал, является мерой по восстановлению популяции. По словам Соколова, сейчас наращиваются объемы воспроизводства омуля даже на имеющихся мощностях, однако их недостаточно.
"У нас по программе, чтобы осуществить восстановление популяции, нужен выпуск порядка 300 млн личинок малька (в год). А мы вышли только на 90 млн То есть, нужно объем увеличить в три раза", — сообщил собеседник агентства.
Минсельхоз РФ с 1 октября 2017 года в связи с резким снижением популяции омуля ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале, исключение сделали для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой. Как отмечал занимавший тогда пост министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, популяция байкальского омуля может восстановиться за три года, все это время будет действовать мораторий на вылов. Ранее Василий Соколов высказывал мнение о том, что восстановление популяции омуля в Байкале до приемлемых уровней и, соответственно, введение промышленных квот на вылов возможно к 2025 году.