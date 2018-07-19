Реконструкция заводов по разведению омуля на Байкале начнется до 2020 года

"Сейчас готовится проектная документация по реконструкции заводов по производству омуля. Рассчитываем до конца года получить эту документацию. И, соответственно, в этом году или в начале следующего года получить положительное заключение Главгосэкспертизы. Рассчитываем, что уже со следующего или с 2020 года начнется реконструкция заводов", — рассказал Соколов, не уточнив стоимости реконструкции.

На Байкале действует три завода, занимающихся разведением омуля, реконструкция позволит увеличить их мощности. Ее стоимости Соколов не уточнил. Наряду с запретом на добычу омуля, производство мальков и зарыбление рек, впадающих в Байкал, является мерой по восстановлению популяции. По словам Соколова, сейчас наращиваются объемы воспроизводства омуля даже на имеющихся мощностях, однако их недостаточно.

"У нас по программе, чтобы осуществить восстановление популяции, нужен выпуск порядка 300 млн личинок малька (в год). А мы вышли только на 90 млн То есть, нужно объем увеличить в три раза", — сообщил собеседник агентства.