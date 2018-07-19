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Уехал на футбол и не вернулся. В Воронеже заблудился болельщик сборной Нигерии
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Уехал на футбол и не вернулся. В Воронеже заблудился болельщик сборной Нигерии 

Вести Воронеж 39 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Фанат опоздал на самолёт. Чемпионат мира кончился, а иностранные болельщики остались. Фанат из Нигерии застрял в Воронеже, опоздав на свой самолет. Парня с паспортом болельщика на груди заметили сотрудники аэропорта. Сначала иностранец, который совсем не говорит по-русски, долго ходил по залу ожидания, после подошел к стройке информации. Оказалось, Алебиосу Тунде Олалейе приехал в Воронеж накануне на автобусе. Отсюда через Стамбул должен был улететь на родину. Так было дешевле, чем из столицы.
Но английская система обозначения времени ввела парня в заблуждение. Думал, его самолет в 3 часа дня, а он улетел в 3 ночи. Так пассажир буквально осел в Воронеже. Семье в Нигерии о недоразумении сообщать не стал. Сотрудники аэропорта связались с авиакомпанией и выяснили, билет невозвратный. После позвонили в посольство. Там болельщику согласились помочь, но оказалось, что и до Москвы ему ехать не на что. Сотрудники аэропорта рассеянного нигерийца пожалели и собрали ему денег на билет. На парня это, похоже, произвело не меньшее впечатление, чем тот единственный матч Нигерия-Аргентина, на который он и приезжал. — Я надеялся, что мне помогут, но до конца не верил. И очень благодарен работникам аэропорта. У меня осталось всего 400 рублей, и когда я понял, что опоздал на самолет, мой ужас было не передать словами. Теперь всё хорошо. Мне понравилось в России, и я на себе убедился — здесь очень душевные люди. Спасибо, — поделился Алебиосу Тунде Олалейе.
Начальник смены службы организации перевозок Воронежского аэропорта Елена Корпусова рассказала, что болельщик из Нигерии даже плакал — от того, что не знает, что ему делать и как добираться до Москвы. — И тут уже не выдержали мы, и решили, что нужно ему помочь всяческими способами и своими силами. Таким образом, мы ему купили билет. И сейчас будем отправлять его в Москву. А в Москве его будут ждать уже в посольстве, — добавила сотрудница аэропорта.
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