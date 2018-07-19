Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,07%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов производства пищевых продуктов, деревопереработки и дистрибьюторов.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares снизился на 0,07%, достигнув 52-недельного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Dari Couspate SA (CS:DRI), которые подорожали на 306,00 п. (5,99%), закрывшись на отметке в 5.416,000. Котировки Atlanta (CS:ATL) выросли на 3,85 п. (5,70%), завершив торги на уровне 71,35. Бумаги Miniere touissit (CS:CMT) выросли в цене на 50,0 п. (3,33%), закрывшись на отметке 1.550,000.

Лидерами падения стали акции Delattre lev (CS:DLM), цена которых упала на 9,65 п. (5,99%), завершив сессию на отметке 151,45. Акции Smi (CS:SMI) поднялись на 143,000 п. (5,96%), закрывшись на уровне 2.257,000, а Cosumar (CS:CSMR) снизились в цене на 9,0 п. (5,26%) и завершили торги на отметке 161,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (15) превысило количество закрывшихся в плюсе (15), а котировки 5 акций практически не изменились.

Котировки акций Dari Couspate SA (CS:DRI) выросли до исторического максимума, поднявшись на 5,99%, 306,00 п., и завершили торги на отметке 5.416,000. Котировки акций Delattre lev (CS:DLM) упали до исторического минимума, подешевев на 5,99%, 9,65 п., и завершили торги на отметке 151,45. Котировки акций Smi (CS:SMI) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 5,96%, 143,000 п., и завершили торги на отметке 2.257,000. Котировки акций Cosumar (CS:CSMR) упали до 52-недельного минимума, упав на 5,26%, 9,0 п., и завершили торги на отметке 161,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,21%, или 0,14, достигнув отметки $67,61 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 1,12%, или 0,82, до $72,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,72%, или 8,80, до отметки $1.219,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,05% до 11,0330, а котировки USD/MAD повысились на 0,06%, достигнув отметки 9,4849.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,20% до 95,03.