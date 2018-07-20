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Чемпионат AtomSkills пройдет в Свердловской области
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Чемпионат AtomSkills пройдет в Свердловской области 

Информационный портал Свердловской области 2 часа назад
Фото: Тихоокеанкское информационное агенство "Острова"
III отраслевой чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills — АtоmSkil1s-2018 пройдет с 30 июля по 3 августа на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Как сообщили в министерстве промышленности и науки Свердловской области, около тысячи сотрудников предприятий Росатома — участников и экспертов чемпионата, продемонстрируют свои умения в 27 компетенциях, приоритетных для отрасли, в числе которых: электроника, инженер-конструктор, промышленная автоматика, неразрушающий контроль и другие.
В рамках чемпионата будет организована деловая программа, основной темой которой станет «Трансформация требований к компетенциям в условиях глобальных вызовов: как должна измениться система подготовки и развития рабочих и инженерных кадров». Представители предприятий, учебных заведений, профильных министерств и ведомств, ведущие российские и международные эксперты обсудят условия и практики эффективной подготовки рабочих и инженерных кадров от школы и в течение всей жизни.
Напомним, Свердловская область стала постоянной площадкой проведения чемпионат AtomSkills. В 2017 году в нем приняли участие 350 представителей 60 предприятий атомной отрасли. Состязания проходили в 19 компетенциях. Оценивали соревнования более 400 опытных экспертов AtomSkills.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что проведение чемпионатов по методике WorldSkills имеет большое значение для региона с точки зрения роста производительности труда, продолжения процессов модернизации производства, внедрения новых технологий, роста общественного интереса к рабочим и инженерным профессиям.
«Проведение отраслевого чемпионата AtomSkills на территории Свердловской области особенно важно, учитывая присутствие крупных предприятий «Росатома» в нашем регионе, их важную роль в экономике и социальной сфере», — отмечал глава региона.
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