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Россия вошла в число мировых лидеров по ряду направлений в науке
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Россия вошла в число мировых лидеров по ряду направлений в науке 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Россия вошла в пятерку мировых лидеров по ряду направлений в науке, сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное специалистами Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшая школа экономики.
Согласно этим данным, наша страна занимает лидирующее положение, входя в топ-5 стран в ряде областей физики — математической, атомной, ядерной и прикладной.
«Позиции нашей страны сильны и в математике, органической и неорганической химии, геологии, оптике. В областях физики высокие места отчасти обусловлены интеграцией российских коллективов в крупные международные проекты (megascience)», — говорится в публикации.
Кроме того, специалисты отмечают, что Россия занимает десятое место в рейтинге стран по совокупной публикационной активности в естественнонаучных областях исследований. Лидируют в рейтинге КНР и Соединенные Штаты.
«В атомной, молекулярной и химической физике, ядерной физике, физике частиц и полей более половины публикаций российских ученых являются продуктом международных коллабораций. Области, где Россия занимает с шестого по 10 места, в основном, также представляют физику и, помимо этого, химию и науки о Земле», — отмечается в сообщении.
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