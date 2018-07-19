Судоверфь «Звезда» закажет памятные монеты к закладке танкера и имянаречению дока

Судно планируется заложить в 2018 году.

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс „Звезда“ (Большой Камень) объявило открытый запрос предложений на поставку сувенирной продукции.

Максимальная цена контракта составляет около 1,2 млн рублей.

В частности, нужно поставить 100 памятных монет из серебра 925-й пробы массой 35 граммов и диаметром 38,6 мм. 50 монет будут выпущены в честь закладки танкера типа „Афрамакс“, а еще 50 — в честь имянаречения транспортно-передаточного дока.