Ещё
Судоверфь «Звезда» закажет памятные монеты к закладке танкера и имянаречению дока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Судоверфь «Звезда» закажет памятные монеты к закладке танкера и имянаречению дока 

Prim.News 52 минуты назад
Фото: Prim.News
Судно планируется заложить в 2018 году.
Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс „Звезда“ (Большой Камень) объявило открытый запрос предложений на поставку сувенирной продукции.
Максимальная цена контракта составляет около 1,2 млн рублей.
В частности, нужно поставить 100 памятных монет из серебра 925-й пробы массой 35 граммов и диаметром 38,6 мм. 50 монет будут выпущены в честь закладки танкера типа „Афрамакс“, а еще 50 — в честь имянаречения транспортно-передаточного дока.
Prim.News: последние новости
Во Владивостоке можно найти дешёвые и небезопасные китайские аттракционы — «Авира» Новое оборудование для выхаживания младенцев закупили в перинатальный центр Приморья Центральную районную больницу отремонтируют в Пластуне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня8
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство328
Путин объявил об изменении внешней политики России674
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
Хуситы обратились к России за помощью33
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение