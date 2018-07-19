Более 270 бригад «Мосводостока» дежурят во время непогоды

Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

Во время непогоды в Москве на дежурство вышли 275 бригад Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Мосводосток».

— Москву накрыл ливень, а это значит, что на дежурство вышли 275 бригад «Мосводостока», — сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства в социальной сети Twitter.

Москву накрыл ливень, а это значит, что на дежурство вышли 275 бригад @Mosvodostok Они поддерживают водосточные коммуникации в рабочем состоянии в условиях повышенной нагрузки. #новостикгх #дождь #ливень #ливеньвмоскве #погода #дождьвмоскве pic.twitter.com/ulusUHOfai

— Городское хозяйство (@infocentrkgh) July 19, 2018

В ведомстве подчеркнули, что специалисты поддерживают в рабочем состоянии водосточные коммуникации, которые функционируют в условиях повышенной нагрузки.

В четверг, 19 июля, в Москве начался сильный дождь. Пользователи соцсети активно делятся публикациями с фотографиями и видеозаписями о погоде, накрывшей город. Ранее синоптики предупредили горожан о ливне с грозой и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду.