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Более 270 бригад «Мосводостока» дежурят во время непогоды
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Более 270 бригад «Мосводостока» дежурят во время непогоды 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.
Во время непогоды в Москве на дежурство вышли 275 бригад Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Мосводосток».
— Москву накрыл ливень, а это значит, что на дежурство вышли 275 бригад «Мосводостока», — сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства в социальной сети Twitter.
Москву накрыл ливень, а это значит, что на дежурство вышли 275 бригад @Mosvodostok Они поддерживают водосточные коммуникации в рабочем состоянии в условиях повышенной нагрузки. #новостикгх #дождь #ливень #ливеньвмоскве #погода #дождьвмоскве pic.twitter.com/ulusUHOfai
— Городское хозяйство (@infocentrkgh) July 19, 2018
В ведомстве подчеркнули, что специалисты поддерживают в рабочем состоянии водосточные коммуникации, которые функционируют в условиях повышенной нагрузки.
Ранее сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Москве распространили экстренное предупреждение о сильном дожде, который накроет город в ночь на 20 июля.
В четверг, 19 июля, в Москве начался сильный дождь. Пользователи соцсети активно делятся публикациями с фотографиями и видеозаписями о погоде, накрывшей город. Ранее синоптики предупредили горожан о ливне с грозой и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду.
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