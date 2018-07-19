Спортивной редакции «Газеты.Ru» требуется новостник

Резюме с пометкой «Работа новостником» присылайте по адресу: sport@gazeta.ru.

Заработная плата определяется по итогам собеседования, работа в офисе недалеко от станции метро «Тульская».

Требования к кандидатам: грамотный русский язык, знание английского языка, отличное знание спортивной тематики, желателен опыт работы в спортивных веб-проектах.

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