Спортивной редакции «Газеты.Ru» требуется новостник 

Спортивная редакция "Газеты.Ru" объявляет о наборе сотрудников на вакансию «редактор новостной ленты».
График работы: 8-часовая смена (плавающий график 5/2).
Требования к кандидатам: грамотный русский язык, знание английского языка, отличное знание спортивной тематики, желателен опыт работы в спортивных веб-проектах.
Заработная плата определяется по итогам собеседования, работа в офисе недалеко от станции метро «Тульская».
Резюме с пометкой «Работа новостником» присылайте по адресу: sport@gazeta.ru.