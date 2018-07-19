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Работу системы оповещения населения проверят в Подмосковье 30 июля
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Работу системы оповещения населения проверят в Подмосковье 30 июля 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье 30 июля пройдет техническая проверка региональной автоматизированной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
«Тридцатого июля с 11:00 до 12:00 на территории Московской области пройдет комплексная техническая проверка региональной системы оповещения Московской области (РСО) и с 12:00 до 13:00 комплексная техническая проверка комплексной системы экстренного оповещения населения Московской области (КСЭОН) путем задействования электросирен, стоек циркулярного вызова, радиотрансляционных узлов и передачи речевых сообщений по сетям эфирного телевидения и радиовещания», — говорится в сообщении.
В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники, телевизоры, настроенные на областное вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.
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