Дикая поправка ТК позволит увольнение любого «с утратой доверия»

Изменения в Трудовой кодекс испугали россиян

Идя навстречу пожеланиям бизнес-сообщества, Министерство труда готовит поправку к Трудовому кодексу, которая позволит коммерсантам увольнять работников в связи с утратой доверия.

Сейчас у них такого права нет. Когда от кого-то надо избавиться, ему просто предлагают уйти по собственному желанию. Если отказывается, устраивают ловушку. Считают ему опоздания, перекуры, отсутствие на рабочем месте. Или, например, отправляют в командировку без письменного приказа, а потом оформляют прогул.

Но до этого доходит нечасто. Любой разумный человек понимает: лучше уйти по собственному желанию, чем по статье, которая будет потом всю жизнь мешать устроиться на другую работу.

Возможность увольнять «за утрату доверия» нужна бизнесу скорее для людей неразумных. Таких, что закусят удила и давай бодаться: жаловаться в прокуратуру , вести судебные тяжбы.

Кроме того, «утрата доверия» нужна, чтоб метить людей, торгующих секретами фирмы, дискредитирующих ее неподобающим поведением.

Одно увольнение по утрате доверия — и на человеке «черная метка». Другая компания, прежде чем взять его на работу, сто раз подумает, стоит ли.

Такие объяснения дают представители бизнеса, лоббирующие необходимость новой статьи в Трудовом кодексе.

Впрочем, она не такая уж новая. «Утрата доверия» как причина увольнения присутствует в ТК РФ в виде 81‑й статьи, но распространяется лишь на госслужащих. Полицейских, например, или сотрудников надзирающих органов.

Эксперты в области трудовых отношений утверждают, что чаще всего она применяется в отношении тех, кто «не делится».

Сотрудник надзирающего органа проверяет, например, магазин — технические требования, пожарный выход, подключение к электросетям. Находит непорядок. Ему предлагают взятку, чтоб не писал акт. Он взятку берет и по-хорошему должен, конечно, отнести большую часть начальству. А он зажимает взятку. Крысятничает. Один раз зажимает, другой, третий… Начальство рано или поздно об этом узнает и утрачивает к нему доверие.

Доказывать в суде, что он взяточник, чтоб привлечь к уголовной ответственности, — хлопотно. Тем более неизвестно, какие обстоятельства выплывут в ходе следствия: глядишь, еще и на самого начальника выведут. Поэтому «утрата доверия» в данном случае — оптимальное решение. Выстроенная система сбора денег остается в целости и сохранности, а забарахлившее звено чинится: непорядочный полевой сотрудник заменяется порядочным.

В данном случае слова «порядочный» и «непорядочный» надо брать, конечно, в кавычки. Но в нашей дикой рыночной реальности, где абсолютно все отстроено под деньги, начальный смысл этих слов уже как-то путается. Забывается.

Что порядочно, а что непорядочно? За что — доверять, а за что — не доверять?

И что вообще должно быть в приоритете у нанятого работника? Честность по отношению ко всему обществу? К людям, к своему народу? Или честность по отношению к своему начальнику? Или честность по отношению к начальнику начальника?

От этих вопросов голова кругом идет.

Ну вот, например, ситуация. Коммерческая фирма выпускает лекарственные препараты с нарушением технологии. Чуть-чуть что-то перегревает, и препараты уже не работают как должны. Не лечат.

Если сотрудник фирмы расскажет об этом правоохранителям или — еще хуже! — СМИ, он гарантированно утратит доверие работодателя: выдал коммерческую тайну! Его тут же уволят. Останется с «черной меткой». Хотя по-человечески был абсолютно прав и гораздо больше заслуживает доверия, чем его наниматель-коммерсант.

Как решать такие коллизии?

Наверно, в новой статье Трудового кодекса следует указать, чье именно доверие должно быть утрачено для увольнения. Непосредственного начальника? Или прокуратуры? Или всего общества?

Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков назвал вчера «бредом» предложения бизнеса о внесении в ТК РФ новой статьи об утрате доверия, указав, что поправки такого рода должны непременно обсуждаться с федерацией на трехсторонней комиссии.

Не факт, что обсуждение действительно состоится. Но насчет «бреда» Шмаков точно не прав.

Коммерсантам, как любым работодателям, нужен узаконенный рычаг, позволяющий быстро и эффективно избавляться от работников, не разделяющих их бизнес-интересы, а преследующих свои собственные. Это не бред, это реальность.

Подобные рычаги — они всегда чисто про деньги.

К доверию, порядочности, честности и прочим высоконравственным категориям они никакого отношения не имеют. Как их ни назови.