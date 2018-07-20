В заброшенном холодильнике в Петербурге нашли полмиллиарда рублей

Оперативники, пришедшие по делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) в пустую квартиру на улице Гастелло в Санкт-Петербурге , обнаружили в холодильнике порядка 500 млн рублей наличными, сообщает «Фонтанка»

Первым делом сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД обыскали две комнаты, а затем решили зайти на кухню. Обстановка указывала, что готовят там редко, и полицейские подумали, что, скорее всего, ничего интересного там не будет. Однако когда дверь холодильника открылась, оттуда пачками под ноги повалились деньги.

Перевозить на хранение столь крупную сумму сами оперативники не решились и запросили помощь СОБРа Росгвардии. До этого момента холодильник оцепили.

Отмечается, что это не самый крупный по объёму случай для Петербурга. В декабре прошлого года на той же улице оперативники вытащили из дивана 605 млн рублей. На нём спала 54-летняя бухгалтер скромной местной фирмы.

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