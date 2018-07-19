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Посольство России призывает Лондон к прозрачному расследованию инцидента в Солсбери
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Посольство России призывает Лондон к прозрачному расследованию инцидента в Солсбери 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне вновь призывает британские власти к прозрачному расследованию инцидента в английском городе Солсбери и подтверждает готовность Москвы к сотрудничеству в этом вопросе. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского дипломатического представительства.
"Вновь призываем официальный Лондон осуществлять расследование транспарентно, что позволило бы избежать распространения слухов и утечек, вводящих британскую и мировую общественность в заблуждение. Со своей стороны подтверждаем готовность российских правоохранительных органов, чьи запросы об оказании правовой помощи продолжают оставаться без ответа, приступить к сотрудничеству с британской стороной", — сказал дипломат.
Отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся в четверг в СМИ информацию, согласно которой лондонская полиция якобы идентифицировала подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, представитель российского посольства сказал: «Мы ознакомились с сообщением новостного агентства Press Association, согласно которому следствие якобы установило личности лиц, отравивших Сергея и Юлию Скрипалей, на основании записей камер видеонаблюдения и изучения списков пассажиров, въезжавших и выезжавших с территории Великобритании в этот период времени. Оценку этому сообщению уже дал госминистр по вопросам безопасности в министерстве внутренних дел (замглавы британского МВД) Бен Уоллес, который отнес его к категории „основанных на недостоверной информации и откровенно спекулятивных“. В этом контексте следует отметить и заявление лондонской полиции по отравлению в Солсбери, опубликованное газетой Daily Mail 17 июля, согласно которому „расследование нападения в Солсбери продолжается, и мы не готовы обсуждать какие-либо версии случившегося“.
»Отрадно, — подчеркнул пресс-секретарь посольства РФ, — что полиция, а в лице Бена Уоллеса и члены правительства, начинают осознавать, что бесконечное тиражирование непроверенных версий случившегося без предоставления каких-либо доказательств невозможно". Однако, по словам российского дипломата, ни Уоллесу, ни Скотленд-Ярду не пришлось бы опровергать подобные сообщения, «если бы политическое руководство страны само не поспешило в марте выдвинуть ничем не подкрепленные обвинения в адрес России вместо того, чтобы дождаться результатов следствия».
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