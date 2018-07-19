Эксперты назвали ТОП-5 самых красивых автомобилей в мире

На что в первую очередь обращают внимания автомобилисты при покупке авто? Ценник, автомобильный бренд, показатель мощности, расход топлива, уровень надежности, комфорт, просторный салон или же все-таки презентабельный внешний вид… Можно до бесконечности структурировать, усреднять и делать выводы, однако понятно одно — не только человека встречают по одежке. Редакция профильного портала Speedme.ru внимательно изучила роль внешних данных в судьбе авто и составила свой собственный ТОП самых красивых в мире автомобилей.

Лидерство в рейтинге принадлежит суперкару «Aston Martin Vulcan». Модель, созданная специально для трека, обладает экстремальным дизайном с «акульим» носом, идеальными пропорциями и элегантными линиями. Мощное авто безошибочно идентифицируют по оригинальному положению выхлопных труб (у «Aston» они размещаются по бокам) и неповторимому тембру мотора. Суперкар был выпущен сверхограниченным тиражом — всего 24 автомобиля. Стоимость авто оставляет более 2 млн евро.

Второе место журналисты издания отдали еще одному гоночному авто — немецкому «Porsche Cayman GT4 Clubsport». «Атлетичный» гоночный болид оснащается 3,8-литровым атмосферным мотором мощностью 385 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с роботизированной коробкой PDK с двумя сцеплениями, а не с шестиступенчатой «механикой». Трековый «Кайман» получил облегченную заднюю подвеску, каркас безопасности, 380-миллиметровые тормозные диски, шины «Michelin», гоночное кресло и шеститочечные ремни безопасности. Стоит такое авто немного дешевле своего предшественника — 165 тысяч долларов.