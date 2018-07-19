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Пилотный образовательный проект могут запустить в Нижнем Новгороде
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Пилотный образовательный проект могут запустить в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, презентации и обсуждении проекта концепции развития общего образования состоялись в областном центре 19 июля, в четверг.
В нем приняли участие мэр Владимир Панов, заместитель научного руководителя Национального исследовательского университета «Высшая школы экономики» Лев Любимов, а также эксперты, родители и руководители 47 школ города.
«Наша жизнь изменилась. Она не будет такой, как 10-20 лет назад, поэтому меняется сама система образования. Мы переходим от дидактической модели к деятельностной. Главная задача школы — дать ребенку те знания и умения, которые сделают его максимально эффективным во взрослой жизни», — заявил Владимир Панов на открытии обсуждения.
«Учебники теряют смысл. Цифровое образование — это самообразование при помощи тех информационных ресурсов, которые создает современная техника и современная информатизация. Для этого нужно ребенка подготовить к тому, чтобы он учился сам», — отметил Лев Любимов.
«После обсуждения концепции я поставил задачу дать свое мнение директорам образовательных учреждений. После того, как мы поймем, какие школы заинтересованы в этом, проведем еще одно обсуждение, чтобы начать движение от концепции, сбора предложений и замечаний, к следующему этапу — формированию программы действий. Если мы и на этом этапе будем поддержаны родительским сообществом и коллективами школ, то следующим шагом мы будем запускать пилотный проект и смотреть, что из этого получится», — резюмировал Владимир Панов.
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