В МВД назвали процент раскрываемости преступлений в Татарстане 

Раскрываемость преступлений в Татарстане в настоящее время составляет 62%, сообщает «Реальное время».
Об этом было заявлено на коллегии МВД, где подводили итоги работы за первое полугодие.
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в регионе превышает 65%, грабежей и разбойных нападений — 90%, убийство — 98,4%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований — 100%.
В общей сложности в первом полугодии в Татарстане зарегистрировали почти 21 тыс. преступлений. Из них раскрыто 12,5 тыс.
Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2017 года сотрудники полиции пресекли почти 164,5 тыс. правонарушений в России.