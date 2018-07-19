Ещё
В МВД назвали процент раскрываемости преступлений в Татарстане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МВД назвали процент раскрываемости преступлений в Татарстане 

RT на русском 1 час назад
Раскрываемость преступлений в Татарстане в настоящее время составляет 62%, сообщает «Реальное время».
Об этом было заявлено на коллегии МВД, где подводили итоги работы за первое полугодие.
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в регионе превышает 65%, грабежей и разбойных нападений — 90%, убийство — 98,4%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований — 100%.
В общей сложности в первом полугодии в Татарстане зарегистрировали почти 21 тыс. преступлений. Из них раскрыто 12,5 тыс.
Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2017 года сотрудники полиции пресекли почти 164,5 тыс. правонарушений в России.
RT на русском: последние новости
Компания Airbus показала полёт нового грузового самолёта Beluga XL Что известно об убийстве призёра ОИ-2014 фигуриста Дениса Тена 125 лет со дня рождения Владимира Маяковского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня8
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство328
Путин объявил об изменении внешней политики России675
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
Хуситы обратились к России за помощью33
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение