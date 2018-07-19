В МВД назвали процент раскрываемости преступлений в Татарстане

Раскрываемость преступлений в Татарстане в настоящее время составляет 62%, сообщает «Реальное время».

Об этом было заявлено на коллегии МВД , где подводили итоги работы за первое полугодие.

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в регионе превышает 65%, грабежей и разбойных нападений — 90%, убийство — 98,4%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований — 100%.

В общей сложности в первом полугодии в Татарстане зарегистрировали почти 21 тыс. преступлений. Из них раскрыто 12,5 тыс.