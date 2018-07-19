Хэмилтон до сих пор переживает насчёт лишения победы на Гран-при Бельгии—2008

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что до сих пор не может выбросить из головы Гран-при Бельгии 2008 года, на котором финишировал первым, но после финиша был оштрафован на 25 секунд (альтернатива «стоп-энд-гоу») и опустился на третью позицию. В борьбе с Кими Райкконеном Хэмилтон срезал последнюю шикану, выпустил финна обратно вперёд, но тут же вновь обошёл «Феррари» в первом повороте. Стюарды наказали британца за срезку шиканы и получение преимущества.

Сегодня на официальном YouTube-канале было опубликовано видео с Хэмилтоном под названием «Письмо к молодому себе». Один из советов Льюиса звучит так: «Не позволяй ФИА надуть тебя в Спа. Тебе нужно быть осторожным. Они скажут, что всё в порядке, если ты пропустил Кими, что ты сделал достаточно. А в конце гонки они не позволят тебе сохранить победу. Так что нужно сделать в два раза больше. Позволь Кими выйти вперёд и создай хорошую дистанцию, чтобы они не могли использовать это как объяснение», — сказал Хэмилтон.