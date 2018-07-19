Ещё
Хэмилтон до сих пор переживает насчёт лишения победы на Гран-при Бельгии—2008
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хэмилтон до сих пор переживает насчёт лишения победы на Гран-при Бельгии—2008 

Чемпионат.com 1 час назад
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что до сих пор не может выбросить из головы Гран-при Бельгии 2008 года, на котором финишировал первым, но после финиша был оштрафован на 25 секунд (альтернатива «стоп-энд-гоу») и опустился на третью позицию. В борьбе с Кими Райкконеном Хэмилтон срезал последнюю шикану, выпустил финна обратно вперёд, но тут же вновь обошёл «Феррари» в первом повороте. Стюарды наказали британца за срезку шиканы и получение преимущества.
Сегодня на официальном YouTube-канале было опубликовано видео с Хэмилтоном под названием «Письмо к молодому себе». Один из советов Льюиса звучит так: «Не позволяй ФИА надуть тебя в Спа. Тебе нужно быть осторожным. Они скажут, что всё в порядке, если ты пропустил Кими, что ты сделал достаточно. А в конце гонки они не позволят тебе сохранить победу. Так что нужно сделать в два раза больше. Позволь Кими выйти вперёд и создай хорошую дистанцию, чтобы они не могли использовать это как объяснение», — сказал Хэмилтон.
Чемпионат.com: последние новости
Министр спорта Казахстана выразил соболезнования родителям Дениса Тена Далич – политикам Хорватии: не носите майки сборной и держитесь от нас подальше Кейн: завтра — время для финального рывка на чемпионате мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня8
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство328
Путин объявил об изменении внешней политики России675
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
Хуситы обратились к России за помощью33
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение