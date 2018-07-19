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Раскрыта главная причина переедания
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Раскрыта главная причина переедания 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Медики раскрыли причину, по которой людям так сложно отказаться от лишней порции вредной пищи или сладкого. По словам экспертов, она кроется в реакции головного мозга.
Специалисты провели масштабное исследование и выяснили, что у некоторых детей определенные участки мозга крайне активно реагировали на получение еды. Эти испытуемые имели склонность к перееданию, даже если на самом деле не были голодны.
Полученная информация проясняет, почему одни люди переедают, а другие — нет. Более того, новые данные могут подсказать способ предотвратить ожирение еще в раннем возрасте, передает издание Odyssey.
Стоит отметить, что предыдущие исследования не давали четких и однозначных результатов. Дело в том, что одни ученые связывали ожирение с гипертрофированной реакцией мозга на еду, а другие –со слишком слабым сигналом о получении пищевого вознаграждения.
Авторы исследования отмечают, что полученные данные помогут в раннем возрасте выявить склонность к перееданию и ожирению. Дело в том, что со временем склонность баловать себя вкусной едой перерастает в привычку, от которой крайне сложно избавиться.
Ранее стало известно, что ученые разработали новый препарат для лечения ожирения на основе капсаицина. Он эффективно справляется со своей задачей и не вызывает побочных эффектов.
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