Значительная часть проблем всех НПФ решена через санацию «Открытия» — зампред ЦБ

МОСКВА , 19 июл /ПРАЙМ/. Банк России считает, что механизм финансового оздоровления негосударственных пенсионных фондов должен быть аналогичным механизму санации банков и страховых компаний, но значительная часть проблем всех НПФ решена через санацию «Открытия», сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев

"Нам хотелось бы видеть единый универсальный механизм финансового оздоровления финансовых компаний — банков, страховых компаний и НПФ, работающий на единых принципах и с использованием одного и того же законодательства и одних и тех же структур. Это проще", — сказал он в кулуарах заседания президиума совета Ассоциации банков России

"На примере «Открытия» мы видим, что в основном решения о финансовом оздоровлении принимаются в отношении значимых крупных организаций. А обычно крупные кредитные организации связаны и имеют в своей группе страховую компанию, брокеров, депозитарии, негосударственные пенсионные фонды. Обычно это группы. Поэтому имеет смысл проводить оздоровление финансовых групп в рамках единого механизма и инструментария", — пояснил зампред ЦБ.

Он напомнил, что в настоящее время законодательство позволяет ЦБ проводить финансовое оздоровление кредитных организаций и страховых организацийчерез Фонд консолидации банковского сектора, но НПФ пока там нет. При этом он подчеркнул, что «значительная часть проблем всех НПФ решена через санацию „Открытия“.

Бинбанк и ЦБ в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка — »ФК Открытие" Промсвязьбанк . Средства, выделенные ФКБС на докапитализацию группы «Открытие», которая создается сейчас на основе трех банков, "Росгосстраха" и трех объединяемых НПФ, на начало июня составляли 513 миллиардов рублей. Всего же ЦБ на начало июня оценивал все затраты на финансовое оздоровление трех крупнейших финансовых групп в 0,85-1,12 триллиона рублей.