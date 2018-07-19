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Завершается капремонт систем водоснабжения и отопления дома № 16 на улице Лечебная
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Завершается капремонт систем водоснабжения и отопления дома № 16 на улице Лечебная 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
На сегодняшний день в доме № 16 на улице Лечебная на 95% завершены работы по капитальному ремонту большинства сезонных инженерных систем, об этом сообщает ГБУ «Жилищник» района Соколиная гора.
«Завершаются работы по приведению в порядок систем горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, мусоропровода и подвала. Специалисты учреждения оценивают работу бригад как завершённую на 95%. От ремонта стояков канализации жители отказались», — сообщает Жилищник района Соколиная гора.
— На 50% завершён ремонт системы центрального отопления, — отметили в ГБУ «Жилищник района Соколиная гора». — Работы проведены в 56 квартирах дома и активно продолжаются в остальных жилых помещениях многоквартирного дома.
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