Завершается капремонт систем водоснабжения и отопления дома № 16 на улице Лечебная

На сегодняшний день в доме № 16 на улице Лечебная на 95% завершены работы по капитальному ремонту большинства сезонных инженерных систем, об этом сообщает ГБУ «Жилищник» района Соколиная гора.

«Завершаются работы по приведению в порядок систем горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, мусоропровода и подвала. Специалисты учреждения оценивают работу бригад как завершённую на 95%. От ремонта стояков канализации жители отказались», — сообщает Жилищник района Соколиная гора.

— На 50% завершён ремонт системы центрального отопления, — отметили в ГБУ «Жилищник района Соколиная гора». — Работы проведены в 56 квартирах дома и активно продолжаются в остальных жилых помещениях многоквартирного дома.