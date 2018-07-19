Главный документ фаната: сколько паспортов болельщика выдали центры госуслуг

Около 15 тысяч зрителей ЧМ-2018 получили паспорт болельщика в московских центрах госуслуг «Мои документы». Персонифицированная карта зрителя стала частью российской системы идентификации футбольных болельщиков. Получить ее должен был каждый, кто приобрел билет на матч чемпионата мира. Сделать это можно было в четырех центрах «Мои документы».

Как пишет портал столичного Правительства , документ давал право бесплатного проезда между городами — организаторами матчей первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах в день матча. Иностранцы, оформившие паспорт болельщика, получили право безвизового въезда на территорию России во время проведения турнира.