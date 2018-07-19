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Главный документ фаната: сколько паспортов болельщика выдали центры госуслуг
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Главный документ фаната: сколько паспортов болельщика выдали центры госуслуг 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Оформить документ можно было в четырех московских центрах госуслуг, об этом пишет официальный портал мэра и Правительства Москвы.
Около 15 тысяч зрителей ЧМ-2018 получили паспорт болельщика в московских центрах госуслуг «Мои документы». Персонифицированная карта зрителя стала частью российской системы идентификации футбольных болельщиков. Получить ее должен был каждый, кто приобрел билет на матч чемпионата мира. Сделать это можно было в четырех центрах «Мои документы».
Как пишет портал столичного Правительства, документ давал право бесплатного проезда между городами — организаторами матчей первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах в день матча. Иностранцы, оформившие паспорт болельщика, получили право безвизового въезда на территорию России во время проведения турнира.
Напомним, что ЧМ-2018 начался 14 июня и продлился до 15 июля. Матчи прошли в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде и Саранске. Чемпионат стал самым успешным для нашей сборной — Россия прошла в четвертьфинал.
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