Калининградец сменил фамилию, чтобы не платить долги

Житель посёлка Знаменское Багратионовского района решил уклониться от выплаты долгов, сменив фамилию. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области.

32-летнего мужчину суд обязал выплатить физлицу компенсацию морального вреда в размере 110 тыс. рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, однако должник избегал общения с ними. Позже было установлено, что калининграде сменил фамилию в надежде, что приставы не смогут его отыскать.

Попытка обмана провалилась в тот момент, когда мужчина явился получать загранпаспорт на новую фамилию. В выдаче документа ему отказали.

Как оказалось, УФССП направило запросы в регистрирующие органы и финансово-кредитные организации. Вскоре приставы получили ответ из полиции, что разыскиваемый гражданин подал заявление о выдаче заграничного паспорта на другую фамилию.

Должника временно ограничили в праве на выезд за пределы РФ . Пришлось мужчине явиться в УФССП с повинной и оплатить задолженность плюс 7% исполнительского сбора от взысканной суммы. Теперь он снова может ездить за границу, только нерешённым остаётся вопрос, под какой фамилией.