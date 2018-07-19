Калининградец сменил фамилию, чтобы не платить долги 

Житель посёлка Знаменское Багратионовского района решил уклониться от выплаты долгов, сменив фамилию. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области.
32-летнего мужчину суд обязал выплатить физлицу компенсацию морального вреда в размере 110 тыс. рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, однако должник избегал общения с ними. Позже было установлено, что калининграде сменил фамилию в надежде, что приставы не смогут его отыскать.
Попытка обмана провалилась в тот момент, когда мужчина явился получать загранпаспорт на новую фамилию. В выдаче документа ему отказали.
Как оказалось, УФССП направило запросы в регистрирующие органы и финансово-кредитные организации. Вскоре приставы получили ответ из полиции, что разыскиваемый гражданин подал заявление о выдаче заграничного паспорта на другую фамилию.
Должника временно ограничили в праве на выезд за пределы РФ. Пришлось мужчине явиться в УФССП с повинной и оплатить задолженность плюс 7% исполнительского сбора от взысканной суммы. Теперь он снова может ездить за границу, только нерешённым остаётся вопрос, под какой фамилией.
В 2017 году на польской границе задержали жителя Калининградской области, сменившего фамилию перед выездом за границу. Он находился в розыске после того, как взял в Германии напрокат автомобиль стоимостью более 47 тыс.евро и не вернул его.