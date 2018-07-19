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Кабмин выдвинул экс-министра транспорта Соколова кандидатом в совет директоров «Аэрофлота»
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Кабмин выдвинул экс-министра транспорта Соколова кандидатом в совет директоров «Аэрофлота» 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 июля. Правительство выдвинуло экс-министра транспорта Максима Соколова кандидатом в совдир "Аэрофлота" — документ.
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