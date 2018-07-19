Эксперт рассказал, как оказать первую помощь «сердечнику» 

Свыше 70 процентов случаев внезапной остановки сердца происходит за пределами медучреждений. Причём летом частота таких инцидентов повышается, рассказал врач Тимофей Домненко «Русской планете».
По словам медика, если прохожий теряет сознание, в первую очередь стоит проверить, реагирует ли он на что-либо.
«Важно понять, сохранилась ли у пострадавшего реакция. Если же человек без сознания, нужно понять, дышит ли он. И да, стоит перевернуть его на бок и вызвать медиков», — сказал эксперт.
По его данным, в целом россияне мало осведомлены о принципах оказания первой помощи, однако получить такие навыки несложно: спецкурсы есть при различных ведомствах (к примеру, МВД или Красный Крест) и даже в рамках школьных уроков ОБЖ.
«В любом случае при потере сознания у человека нужно проверить полость рта — там не должно быть посторонних предметов, расстегнуть на нём одежду, чтобы ничего не мешало массажу сердца и после этого проводить надавливания с определённым ритмом. Идеально, если компрессия будет происходить сто раз в минуту», — указал Домненко.