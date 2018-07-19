Эксперт раскритиковал предложение увольнять работников «за утрату доверия»

О том, что предприниматели обратились к Минтруду с просьбой включить в Трудовой кодекс статью «утрата доверия» как основание для увольнения сотрудника, журналистам рассказал глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак. Пока что подобная норма существует только для чиновников, на коммерческие компании она не распространяется. По мнению инициаторов, мера поможет компаниям защититься от промышленного шпионажа и недобросовестной конкуренции.

«Сама формулировка «утрата доверия» окрашена политически, а значит, даёт возможность толковать и применять её двояко. Измерить утрату доверия в нарушениях сотрудника, как предполагают правила увольнения Кодекса законов о труде (КЗОТ), невозможно», — отметил Крутаков.

По его словам, закон не должен позволять двояко относиться к правам россиян. «К реальной защите от промышленного шпионажа и сохранении интеллектуальной собственности это предложение имеет лишь опосредованное отношение — для этих целей давно существуют и отработаны другие механизмы, в том числе по хранению сотрудником тайны», — добавил эксперт.