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Эксперт раскритиковал предложение увольнять работников «за утрату доверия»
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Эксперт раскритиковал предложение увольнять работников «за утрату доверия» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Формулировки, применяемые при увольнении чиновников, нельзя распространять на бизнес. Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил преподаватель Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Леонид Крутаков, комментируя предложение бизнесменов разрешить увольнение сотрудников по причине утраты доверия.
О том, что предприниматели обратились к Минтруду с просьбой включить в Трудовой кодекс статью «утрата доверия» как основание для увольнения сотрудника, журналистам рассказал глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак. Пока что подобная норма существует только для чиновников, на коммерческие компании она не распространяется. По мнению инициаторов, мера поможет компаниям защититься от промышленного шпионажа и недобросовестной конкуренции.
«Сама формулировка «утрата доверия» окрашена политически, а значит, даёт возможность толковать и применять её двояко. Измерить утрату доверия в нарушениях сотрудника, как предполагают правила увольнения Кодекса законов о труде (КЗОТ), невозможно», — отметил Крутаков.
По его словам, закон не должен позволять двояко относиться к правам россиян. «К реальной защите от промышленного шпионажа и сохранении интеллектуальной собственности это предложение имеет лишь опосредованное отношение — для этих целей давно существуют и отработаны другие механизмы, в том числе по хранению сотрудником тайны», — добавил эксперт.
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