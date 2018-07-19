Какие специальности получают в специальных учебных заведениях арктических регионов

ТАСС , 19 июля. Этнический туризм в Арктику с каждым годом становится все более популярным направлением. Как рассказали опрошенные ТАСС эксперты, чтобы сохранить национальный колорит и при этом вывести услуги на новый качественный уровень, необходима подготовка ремесленников и специалистов традиционных для Севера профессий, владеющих не только косторезным ножом или секретами выделки шкур, но и умением провести экскурсию, рассказать о традициях своего народа.

Запрос на подготовку таких универсалов в регионах начинают удовлетворять средне-специальные учебные заведения в регионах. Так, в Ненецком автономном округе (НАО) с нового учебного года впервые в техникумах начнут готовить «оленеводов-механизаторов», а в Мурманской области — специалистов в сфере туризма, которые смогут рассказать гостям региона об оленеводстве, шитье бисером и других присущих саамам ремеслах. Как будут готовить необходимых северным широтам специалистов и какие еще интересные навыки и специальности сегодня востребованы в Арктике — в материале ТАСС.

Ремесленники на страже арктического туризма

Этнический туризм с каждым годом приобретает все большую популярность, но раньше этому виду предпринимательской деятельности уделяли очень мало внимания, и в итоге он не получил в России достаточного развития, сказала ТАСС заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова . «У нас слаборазвитая система региональной туриндустрии, особенно арктической, у нас нет эффективных экономических механизмов, отсутствует наработанный опыт организации подобных вещей и нет в достаточном количестве хорошо подготовленных кадров», — сказала она.

Вице-спикер Госдумы считает, что проблема не исчерпывается сохранением традиций и аутентичных видов ремесла. По ее словам, это считается необходимым, но не единственным условием. «Нужны информационные и в первую очередь этнографические путеводители и рекламные материалы для развития этого направления, требуется развитие новых профессий, связанных именно с улучшением туристических услуг. Для развития туризма в Арктике необходим огромный пул специалистов от портовых экологов и проектировщиков транспортных узлов до разработчиков тур-навигаторов и интеллектуальных туристических систем», — пояснила Епифанова.

По мнению депутата Госдумы от Ненецкого автономного округа Сергея Коткина, подготовка молодых специалистов-оленеводов, к примеру, или резчиков по кости, с которыми туристы смогут общаться при посещении тундры, может стать интересным направлением в развитии арктического туризма. «Учить нужно даже общению: нужно уметь вести диалог, уметь выступать, выступать на телевидении и радио, нужно уметь заинтересовать туристов, а это все знания. Например, даже как подать на стол, пусть это будет и традиционная, например, ненецкая кухня. При этом молодой человек должен знать традиции, корни, все это нужно преподавать, он все это должен знать, чтобы быть участников этих процессов», — сказал он корреспонденту ТАСС.

Эксперт по арктическому туризму, профессор Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Якутск) Елена Тотонова отметила, что существует нехватка таких специалистов. «В Северо-Восточном федеральном университете есть несколько программ подготовки по направлению „туризм“. Полагаю, что есть потребность в кадрах со средним профессиональным образованием для работы на местах, знающих специфику Севера, местных традиций и ремесел», — сказала она ТАСС.

Гиды-рукодельники

Запрос на кадры, занимающиеся традиционными для северных территорий ремеслами и, в то же время, имеющие навыки работы с туристами, сформирован и в регионах, о чем свидетельствует открытие соответствующих программ подготовки и учебных курсов. Так, с сентября в Северном национальном колледже в селе Ловозеро Мурманской области начнется набор студентов на направление «туризм», программа обучения по которой написана при участии членов Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве региона.

Специальность, как сообщала пресс-служба правительства региона, поможет развитию туристического потенциала известного своими петроглифами лабиринтом из камней Ловозерского района, на территории которого находится также священное для народа саами Сейдозеро.

Начальник отдела профессионального образования министерства образования и науки Мурманской области Елена Доронина рассказала ТАСС, что в программе учтены туристические особенности данных территорий, а также существующие там традиционные виды промыслов. Ловозеро — место постоянного проживания коренных малочисленных народов Севера, сохранивших свои промыслы. В колледже можно будет обучиться оленеводству, резьбе по кости и дереву.

Готовить в колледже, по словам пресс-службы правительства региона, планируется в первую очередь гидов-экскурсоводов, которые должны знать историю, культуру и географию региона, а также уметь доступно рассказать о них туристам.

Как пояснила ТАСС преподаватель колледжа Алена Антонова, в учебном заведении создана база для обучения специальности «туризм», а выбравшие ее студенты смогут узнать об уходе за оленями, особенностях выделки кож и изготовлении изделий из меха. «Мы не только преподаем туризм — у нас же и оленеводство преподается, специальность „оленевод-механизатор“ и также „хозяйка усадьбы“ по направлению „швея и меховое производство“, „вышивка бисером“ и так далее», — сказала она.

Найти работу выпускникам, по словам Антоновой, нередко помогает Ловозерский районный национальный культурный центр и туристические агентства, специализирующиеся на этнотуризме. В то же время немало бывших студентов Северного национального колледжа открывают свое дело, чаще всего связанного с традиционным саамским рукоделием.

Оленеводы нового поколения

Самой важной для развития этнотуризма в арктических территориях профессией, по мнению члена Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области Ивана Головина, является оленеводство. «Развитие оленеводства в арктических регионах важно, так как оно будет способствовать росту в других (традиционных) отраслях. Когда отрасль оленеводства сохраняется, от нее идет много ответвлений, например, шитье. Пошив востребован, во-первых, для нас, оленеводов, во-вторых, для привлечения клиентов-туристов: переодевание их в национальную одежду, фотографирование и приобретение ее на память», — пояснил он ТАСС.

Уделяют внимание подготовке специалистов в этой сфере и в других регионах крайнего Севера. Так, в Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени В. Г. Волкова ( Нарьян-Мар ) с 1 сентября 2018 года впервые вводится обучение по специальности «оленевод-механизатор». Как рассказала ТАСС директор техникума Оксана Данилова, стандарты для этой специальности появились недавно. «До этого в округе обучения по такой специальности не было, потому что не было как таковой профессии — профстандарт появился совсем недавно. Десять лет назад у нас были курсы на десять месяцев „оленевод“ и „хозяйка чума“, — отметила она.

Обучение по новой специальности будет продолжаться два года десять месяцев в очной форме. В этом году предусмотрено 25 бюджетных мест. „По окончании учебы выпускники должны уметь разводить оленей, производить и хранить продукцию оленеводства, изготавливать и эксплуатировать орудия и снаряжение оленеводов, работать с мототранспортными средствами, приучать к работе верховых, вьючных и упряжных оленей, оказывать первую помощь животным и уметь проводить забой оленей“, — пояснили ТАСС в техникуме.

На Чукотке оленеводство преподают на сезонных курсах в Билибинском техникуме. Сами курсы проходят на выезде — в селах Омолон и Островное на базе местных сельхозпредприятий. „И пусть говорят, что оленеводству можно научить только в тундре, такие курсы необходимы. На них ребята получают первичную профориентацию, учатся полезным в жизни вещам“, — сообщила ТАСС зампредседателя Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки Людмила Данилова

Традиционные промыслы

Традиционные для народов Севера ремесла не забывают не только на Кольском полуострове. На Чукотке молодых людей активно привлекают на специализированные курсы в различных техникумах региона. Как рассказала ТАСС Людмила Данилова, в полярном техникуме Эгвекинота, например, в скором времени снова возобновят набор резчиков по кости. На курсе будет всего 15 человек, которые после обучения смогут открыть собственное дело.

Декларативно-прикладное искусство преподают в Чукотском многопрофильном колледже в Анадыре , где студентов учат обработке кожи и меха, а в национальном селе на востоке Чукотки Рыркайпии работать с оленьей кожей будут учить детей. Для них пройдет серия мастер-классов, которые помогут заинтересовать ребят в традиционном промысле.

Сейчас помощь в сохранении и развития традиционных ремесел во многом идет через гранты от фонда поддержки коренного населения Чукотки „Купол“. Задача организации — не только помочь сберечь традиции, но и решить проблему самозанятости в национальных селах. Правильно составить бизнес-планы и заявки на финансирование будущим предпринимателям помогают в Фонде развития и прямых инвестиций Чукотки.

Еще одной отраслью, важной для развития этнотуризма в арктических регионах, Головин считает рыбную промышленность. „Люди приехали — они хотят видеть экологически чистый продукт на столе. Когда они его видят, то стараются попробовать, , а потом рекомендуют это“, — сказал он ТАСС.

В Арктическом колледже народов Севера в Нижнеколымском районе Якутии можно получить специальности оленевода-механизатора, учителя начальных классов, педагога дополнительного образования, технолога по переработке сельскохозяйственной продукции, рыбака прибрежного лова, обработчика рыбы.

»У нас обучают девяти специальностям, и все они связаны с профессиями, востребованными в Арктическом регионе. Пока у нас нет направления подготовки «туризм», однако в будущем планируем начать подготовку специалистов по этнокультурному туризму в Арктике", — сказала ТАСС директор колледжа Елена Антипина.