Ещё
Россия внесет в ООН проекты двух резолюций по информбезопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия внесет в ООН проекты двух резолюций по информбезопасности 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Россия планирует внести в ООН проекты двух резолюций по информационной безопасности в рамках Генассамблеи ООН. Об этом RT рассказал спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
По его словам, проекты уже подготовлены и сейчас находятся на апробации по столицам мира. Крутских добавил, что первая резолюция будет посвящена выработке кодекса ответственного поведения государства в информационном пространстве.
Он также отметил, что в проекте резолюции прописаны «принципы поведения, основанные на базовых принципах ООН»: невмешательство во внутренние дела, сохранение суверенитета стран, предотвращение конфликтов.
Вторая резолюций будет посвящена проблеме борьбы с киберпреступностью. По словам Крутских, уже есть ряд международных документов в этой сфере, но есть разные подходы.
Россия предложит собраться на уровне экспертов и «попытаться все это обобщить». Результатом этой работы должен стать единый международно-правовой документ.
Москва24: последние новости
Глава МОК заявил, что Денис Тен был великолепным фигуристом Расписание аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево изменится с 22 по 30 июля Трамп встретился с президентом Финляндии Ниинисте
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам256
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство351
В России появилась новая кредитная проблема77
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня21
Хуситы обратились к России за помощью75
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение