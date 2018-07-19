Россия планирует внести в ООН проекты двух резолюций по информбезопасности

В сентябре в рамках Генассамблеи ООН Россия намерена представить проекты двух резолюций в сфере информационной безопасности. Об этом в разговоре с RT рассказал спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских

«Нашу концепцию мы собираемся реализовать осенью этого года, когда начнётся Генассамблея ООН. Мы предполагаем внести два проекта резолюций, они подготовлены и сейчас находятся на апробации по столицам мира. Мы собираем очень позитивную реакцию», — рассказал Андрей Крутских.

Отмечается, что одна резолюция будет посвящена выработке кодекса ответственного поведения государства в информационном пространстве.

«Это будут принципы поведения, основанные на базовых принципах ООН : невмешательства во внутренние дела, сохранение суверенитета стран, предотвращение конфликтов», — пояснил он.

Вторая резолюция, по словам спецпредставителя президента России, будет посвящена проблеме борьбы с киберпреступностью.

«Вторая резолюция посвящена исключительно проблеме борьбы с киберпреступностью. Уже есть ряд международных документов в этой сфере, но есть разные подходы. Мы же предлагаем под эгидой юридического комитета ООН собраться на уровне экспертов и попытаться всё это обобщить и выработать единый международно-правовой документ для координированной борьбы с киберпреступностью», — добавил Крутских.