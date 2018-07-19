Кандидаты ЛДПР и КПРФ зарегистрированы на довыборах в Госдуму от Калининградской области 

КАЛИНИНГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Калининградский облизбирком зарегистрировал двух кандидатов для участия в довыборах депутата Госдумы РФ от региона по одномандатному избирательному округу № 98. Удостоверения получили Игорь Ревин от КПРФ и Евгений Мишин от ЛДПР, сообщила в четверг пресс-служба областной избирательной комиссии.
"19 июля Избирательная комиссия Калининградской области приняла решения о регистрации двух кандидатов в депутаты. Удостоверения зарегистрированных кандидатов получили: Игорь Ревин, выдвинутый политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации»; Евгений Мишин, выдвинутый политической партией ЛДПР — Либерально-демократическая партия России", — говорится в сообщении.
Собирать подписи избирателей кандидатами не требуется, отмечает облизбирком. Евгений Мишин является координатором калининградского регионального отделения ЛДПР. Ревин — первый секретарь калининградского обкома КПРФ.
Ранее сообщалось, что документы на участие в довыборах в Госдуму от региона подал бывший глава Калининграда Александр Ярошук, поддержанный "Единой Россией", и кандидат от партии «Справедливая Россия» Константин Дорошок.
Срок подачи документов о выдвижении кандидатов на довыборы в Госдуму от области от политических партий истекает 21 июля. Самовыдвиженцы должны были это сделать до 10 июля, но этого не произошло, отметили в областном избиркоме. Выборы пройдут 9 сентября.
Прежний депутат Госдумы от региона Алексей Силанов сложил полномочия 18 апреля в связи с избранием на должность главы Калининграда, сменив Александра Ярошука.