Кандидаты ЛДПР и КПРФ зарегистрированы на довыборах в Госдуму от Калининградской области

"19 июля Избирательная комиссия Калининградской области приняла решения о регистрации двух кандидатов в депутаты. Удостоверения зарегистрированных кандидатов получили: Игорь Ревин, выдвинутый политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации»; Евгений Мишин, выдвинутый политической партией ЛДПР — Либерально-демократическая партия России", — говорится в сообщении.

Собирать подписи избирателей кандидатами не требуется, отмечает облизбирком. Евгений Мишин является координатором калининградского регионального отделения ЛДПР. Ревин — первый секретарь калининградского обкома КПРФ.

Срок подачи документов о выдвижении кандидатов на довыборы в Госдуму от области от политических партий истекает 21 июля. Самовыдвиженцы должны были это сделать до 10 июля, но этого не произошло, отметили в областном избиркоме. Выборы пройдут 9 сентября.