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В Ghost Recon Wildlands появится новый PvE режим
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В Ghost Recon Wildlands появится новый PvE режим 

GameGuru 1 час назад
Ubisoft объявила дату начала второй специальной операции в Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Обновление станет доступно с 24 июля и оно добавит в игру новый PvE режим и 2 новых класса, а также вернет экономику «Престижа». Подробности всех новинок и их демонстрация в трейлере.
Special Operation 2 имеет новую сильную тему и включает в себя игровой процесс PVE, обновления Ghost War, а также функции по запросам сообщества.
Режим «Призрак»: в этом режиме вы сможете создать нового персонажа, чтобы уничтожить Санта-Бланку в самых захватывающих условиях. У игроков будет всего одно основное оружие, а сменить снаряжение можно будет только у ящиков с припасами либо забрав его у убитых врагов. Патроны в магазине будут пропадать при перезарядке, а смерть необратима. И учитывайте тот факт, что огонь по своим открыт, так что не подставляйте спину напарникам, которым не доверяете. Новые карты PVP: В Ghost War будут добавлены две новых карты, в том числе, по многочисленным просьбам сообщества, и снежная карта. Экран победы: Вкус победы станет еще слаще с возвращением экрана победы в конце матчей Ghost War. Выигравшая команда теперь сможет похвастаться своей кастомизацией и победными позами после честно заслуженной победы. В Special Operation 2 вернется экономика Престижа. Теперь вы сможете зарабатывать кредиты Престижа не только в Ghost War, но и в кампаниях (включая режим «Призрак»). В магазине будет добавлена новая вкладка, позволяющая тратить кредиты Престижа не только на классы Ghost War, но и на «Наборы Престижа» с предметами кастомизации. Новые предметы кастомизации: Более 100 новых эксклюзивных предметов были добавлены в наши боевые ящики. Среди них эмоции, аудио фразы, настраиваемое оружие, транспорт и многое другое.
Дата выхода Special Operation 2 назначена на 24 июля. Обновление будет доступно владельцам Ghost Recon Wildlands на PC, Xbox One и PS4.
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