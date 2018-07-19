На что потратить 40 тысяч рублей, если вы очень любите королевскую семью?

В воскресенье королевская семья будет праздновать первый юбилей принца Джорджа — сына Кейт Миддлтон (36) и принца Уильяма (36). Маленькому наследнику исполнится 5 лет, а в подарок он, помимо прочего, получит… собственную монету! В честь дня рождения Джорджа Королевский монетный двор выпускает монету номиналом 5 фунтов.

На ней изображены святой Георгий и дракон с одной стороны и портрет прабабушки Джорджа, королевы Елизаветы II (92), с другой.

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Изображенная легенда о святом Георгии — описанное в житии Георгия Победоносца спасение им царевны от змея (дракона), совершенное им, согласно большинству указаний, уже после смерти. Сюжет этой легенды представлен как мистическая битва между добром и злом.

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«Рождение принца Джорджа изменило ход истории Соединенного Королевства , и мы рады отметить пятый день рождения нашего будущего короля», — сказал директор Королевского монетного двора Никола Хауэлл.

Монета выйдет ограниченным тиражом — в продажу поступят всего 750 коллекционных золотых монет стоимостью 40 000 рублей каждая, и оформить на них предзаказ можно уже сейчас. В продажу так же поступили бриллиантовая монета за 1 000 рублей и серебряная за 7 000.

Кстати, Королевский монетный двор выпускал памятные монеты на первый и второй дни рождения Джорджа и на его крестины — правда, тогда они стоили 6 000 рублей и не были золотыми.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/na-chto-potratit-40-000-rublej-esli-vy-ochen-lyubite-korolevskuyu-semyu/