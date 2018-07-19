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Как сделать естественный макияж более выразительным
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Как сделать естественный макияж более выразительным 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сияющая кожа, минимум теней, небрежно уложенные брови — визажисты продолжают настаивать на абсолютной естественности. Впрочем, и на таком чистом холсте остается место для экспериментов. «Я тоже против агрессивного контуринга и витиеватых стрелок, — говорит Виктория Казанова из „Фен Dry Bar“. — Но считаю, что образ, каким бы натуральным он ни был, должен цеплять. Подушечками пальцев нанесите помаду только в центр губ, сверху добавьте немного прозрачного блеска или бальзама. Все правила игры соблюдены — а риска превратиться в серую мышь никакого!»
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