Как сделать естественный макияж более выразительным

Сияющая кожа, минимум теней, небрежно уложенные брови — визажисты продолжают настаивать на абсолютной естественности. Впрочем, и на таком чистом холсте остается место для экспериментов. «Я тоже против агрессивного контуринга и витиеватых стрелок, — говорит Виктория Казанова из „Фен Dry Bar“. — Но считаю, что образ, каким бы натуральным он ни был, должен цеплять. Подушечками пальцев нанесите помаду только в центр губ, сверху добавьте немного прозрачного блеска или бальзама. Все правила игры соблюдены — а риска превратиться в серую мышь никакого!»