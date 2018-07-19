В Доме ветеранов в Ингушетии построят новый корпус на 50 мест

МАГАС , 19, июля. / ТАСС /. Новый корпус на 50 мест построят в 2019 году в Социально-оздоровительном центре «Доме ветеранов» в сельском поселении Сурхахи ( Ингушетия ). Стоимость объекта составляет порядка 200 млн рублей, сообщил ТАСС глава региона Юнус-Бек Евкуров

"Я уже получил от федерального центра подтверждение, что С 2019 года начнется финансирование проекта по строительству нового корпуса на 50 мест в Доме ветеранов. По сумме мы запрашиваем порядка 200 млн рублей, я думаю, что в эту сумму мы уложимся и по новому корпусу, и по новому оборудованию, которое будет там установлено", — сказал Евкуров.

По его словам, имеющийся в «Доме ветеранов» один корпус рассчитан только на 30 мест. С его расширением власти региона подумают и о преобразовании социально-оздоровительного центра в реабилитационный для пожилых людей.

"Можно было бы сделать его окружным Реабилитационным центром для старшего поколения, куда смогут приезжать люди пожилого возраста для прохождения оздоровительных процедур. Благоприятно будет влиять и чистый воздух, поскольку «Дом ветеранов» расположен в лесистой местности поселения Сурхахи", — добавил глава региона.

Социально-оздоровительный центр «Дом ветеранов» был открыт в Ингушетии в мае 2010 года в преддверии Дня Победы для людей пожилого возраста.