Слухи: Epic Games проведет турнир по Fortnite за $500 000

Киберспортивный инсайдер и аналитик Род Бреслау поделился слухом, что в пятницу Epic Games проведет турнир по своей разработке Fortnite. Мероприятие предложит $500 000, за которые сразятся дуэты из про-игроков и популярных стримеров. Все бы ничего, но подобные состязания проводятся два с половиной месяца блоггером Дэниелои Keemstar Кимом и его парнерами из UMG.

Hi @EpicGames pic.twitter.com/BI9yfXbH1I

— KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) 18 июля 2018 г.

Их пятничные состязания Fortnite Friday проходят, начиная с 11 мая, и разыгрывают по $20 000 между дуэтами из стримеров и киберспортсменов. Когда Epic Games заявила собственные еженедельные турниры, первый из которых предлагал $250 000, Keemstar сменил расписание: мероприятия перенесли с пятницы на субботу. Грубо говоря, Дэниел Ким заранее капитулировал, пускай и не стал менять график для ивентов 13-го и 20-го числа.

Судя по слуху, его финальный пятничный турнир все же будет конкурировать с Epic Games. Последняя, предположительно, предлагает не только больший фонд — $500 000 против $20 000 — но и тот же формат. Поэтому киберспортсменам придется выбрать один из ивентов — хотят они того или нет. Если верить гневному ролику Дэниела Кима, люди не убегают с его лодки и эту пятницу проведут в ней. Иначе говоря, не бросят его ради «Эпиков».

Напоминаем, Epic Games анонсировала летние турниры по Fortnite и суммарно разыграет в них $8 миллионов. Их дебют состоялся прошлой пятницей, и оставил недовольными как зрителей, так и участников. Виной тому лаги, отвратное качество стрима и скучные матчи. Организаторы извинились за слабый старт, пообещали исправиться и напомнили: еженедельные битвы будут иметь разные форматы.