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Блогер Илья Варламов считает, что Самара может стать одним из лучших городов России
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Блогер Илья Варламов считает, что Самара может стать одним из лучших городов России 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Москвич прогулялся по центру 63 региона в компании организатора "Том Сойер Феста". Пройтись по старому городу и порассуждать о важности исторического наследия. Впечатлениями о Самаре поделился Илья Варламов. Блогер написал о городе отдельный пост и снял видео для YouTube-канала. Незадолго до этого москвич сравнивал города-организаторы ЧМ-2018, предварительно побывав в каждом из них. Тогда Самара заняла пятую строчку рейтинга. Сейчас очередь дошла до будничного города, такого, каким он каждое утро встречает своих жителей. Илья Варламов остался под впечатлением от исторического центра, его уютных двориков и домов, каждый из которых уникален. Некоторые места блогер просто не узнал: в Самаре он был почти пять лет назад. Много внимания было уделено «Том Сойер Фесту». Москвич по достоинству оценил инициативу горожан, которые сами взялись за восстановление исторической среды. Варламову показали дома, уже отреставрированные волонтерами, и те, над которыми ведется работа в этом году. Обычные деревянные строения, которые не относятся к объектам культурного наследия и памятником архитектуры, по мнению блогера, и являются той основой, которая создает общую атмосферу старинного города. А вот многоэтажки, стоящие среди этого многообразия уютных домиков, журналист назвал «безликими коробками, которые подавляют все вокруг». «Гулять по Самаре — одно удовольствие! Город шикарный, красивый, интересный. Если бы еще не сносили старые дома, поняли бы их ценность, оценили это сокровище, развивали бы его вместе с туризмом, то это был бы один из лучших городов России. А сейчас на туристической карте Самару редко кто находит, к сожалению. Хотя потенциал у города огромный», — подытожил Илья Варламов.
Фото: ТРК «Губерния»
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