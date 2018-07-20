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Пригород Екатеринбурга на две недели останется без газа
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Пригород Екатеринбурга на две недели останется без газа 

АиФ Урал 36 минут назад
Фото: АиФ Урал
Арамиль и близлежайшие поселки почти на полмесяца останутся без газа. Ограничения будут связаны с ремонтом на газопроводе, об этом сообщает в пятницу, 20 июля, «АиФ-Урал».
Как сообщают в пресс-службе «Газэкс», ограничения затронут город Арамиль, а также поселки Арамиль, Светлый, Бобровский, деревни Поварня, Большой Исток, Бородулино, Большое Седельниково, Малое Седельниково, село Патруши и станцию Арамиль. В дома местных жителей газ перестанет поступать с 30 июля по 13 августа. В это время на гозопроводе будет проводиться ремонт. Там заменят 33 отключающих устройства от выхода с газораспределительной сети Арамиля, аналогичные работы пройдут и в других населенных пунктах, которые попадут под отключение.
Газовики просят местных жителей подготовиться к проведению ремонтных работ и отключить «все газовые приборы, закрыть краны на вводе в дом». Кроме того, чтобы после окончания ремонта газ оперативно поступил в дома, уральцев просят проверить, заключен ли у них договор на поставку газа, техобслуживание внутридомового газового оборудования, нет ли у них задолженности за полученный газ и обслуживание газовых приборов.
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